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    • 24.05.2021 11:09
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    • 24.05.2021 11:09
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    5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon final mi? Yeni sezon tarihi için açıklama...

    5. sezon ne zaman? Sorusu gündemde sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan La Case de Papel dizisi heyecan, gerilim dolu sahneleriyle büyük bir ilgi görmeyi başardı. Bu gelişmeler sonrası 5. sezonun yayınlanacağı tarih dört gözle beklenir oldu. Peki, La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizide ne gibi değişiklikler olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    La Case de Papel 5. sezon ne zaman?

    Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan La Case de Papel dizisi heyecan, gerilim dolu sahneleriyle büyük bir ilgi görmeyi başardı. Bu gelişmeler sonrası 5. sezonun yayınlanacağı tarih dört gözle beklenir oldu. Peki, Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizide ne gibi değişiklikler olacak? İşte detaylar!

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

    Dizinin yeni sezonunun çekimlerini 14 Mayıs tarihinde tamamlanmıştı. 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı.

    LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?

    La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.

    Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

    Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.

        FLAŞ İDDİA!

        La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

        LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA YAŞANANLAR

        1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

        2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

        6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.
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