Pazartesi günleri merakla beklenen ve heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Maraşlı dizisinde yine bomba gelişmeler olacak. Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam ATV'de yine ilgiyle izlenecek, özellikle Mahur ile bir araya gelip gelmeyeceğini merak eden izleyiciler nasıl gelişmeler yaşanacağını merak ediyor. Maraşlı 19. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle seçenekleri haberimizde yer alıyor.
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MARAŞLI 19. YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
"Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."
Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?
Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?
Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?