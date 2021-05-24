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    • Magazin
    • 24.05.2021 19:52
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    • 24.05.2021 19:52
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    ! ! Hayatımın en acı günüymüş…

    ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta Maraşlı hayatının en acı gününü yaşadığını söylüyor. Tanıştığı ve çok yakın olduğu Fuad’tan gelen teklif ise şoke ediyor ve teklifi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki yeni bölümde Mahur ile yeniden bir araya gelebilecekler mi? İşte seçeneği...

    takvim.com.tr
    Maraşlı 19. bölüm izle!

    Pazartesi günleri merakla beklenen ve heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Maraşlı dizisinde yine bomba gelişmeler olacak. Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam ATV'de yine ilgiyle izlenecek, özellikle Mahur ile bir araya gelip gelmeyeceğini merak eden izleyiciler nasıl gelişmeler yaşanacağını merak ediyor. Maraşlı 19. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle seçenekleri haberimizde yer alıyor.

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    MARAŞLI 19. YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

    "Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."

    Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

    Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

    Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

        İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

        Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?
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        Haberler Magazin Maraşlı 19. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Hayatımın en acı günüymüş…