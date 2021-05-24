Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Çukur dizisi her pazartesi akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Geçen hafta Çukur'un 129. yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu noktada diziseverler, Çukur'un yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Büyük finale son 3 bölüm kala yayınlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Efsun'un düğün sahneleri damga vurdu. Şahram'ın mahalleye gelişi Çukur'un yeni bölümünde heyecanlı anların yaşanmasına sebebiyet verecek. Peki, Çukur bu akşam var mı, 24 Mayıs yayınlanacak mı? Çukur 4. sezon 37. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar!
ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?
Çukur dizisi 4. sezon 37. bölümü ile 24 Mayıs Pazartesi akşamında saat 20.00'dan itibaren Show TV ekranlarında olacak.
ÇUKUR 4. SEZON 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukur son bölümünde; Koçovalı kardeşler bir kez daha Cumali Amca ile karşı karşıya gelebilmek adına kenetleniyor. Çukur'un yaralı yavaş yavaş sarılmaya başlarken Koçovalıların elinden son anda kaçmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklemeye başlıyor.
Şahram adında gizemli bir adama umut bağlayan Cumali Amca'nın karşısında yine Yamaç var. Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak olan Yamaç bir kez daha umut dolu.