Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Çukur dizisi her pazartesi akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Geçen hafta Çukur'un 129. yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu noktada diziseverler, Çukur'un yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Büyük finale son 3 bölüm kala yayınlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ve Efsun'un düğün sahneleri damga vurdu. Şahram'ın mahalleye gelişi Çukur'un yeni bölümünde heyecanlı anların yaşanmasına sebebiyet verecek. Peki, Çukur bu akşam var mı, 24 Mayıs yayınlanacak mı? Çukur 4. sezon 37. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar!