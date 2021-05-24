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    • Magazin
    • 24.05.2021 21:38
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    • 24.05.2021 21:38
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    ? dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Tarih belli oldu…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Pazartesi akşamları Show TV’de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgiyle izlenen televizyonların uzun soluklu dizisi final kararı ile hayranlarını hem şoke etmiş hem de çok üzmüştü. Gitgide finale yaklaşan dizinin her bir bölümü ayrı bir heyecanla takip edilmeye devam ediliyor. Peki dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? İşte tarih…

    takvim.com.tr
    Çukur final tarihi ne zaman?

    Çukur final tarihi ne zaman? Çukur dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Sorgulamaları arama motorlar üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yayınlandığı günden bu yana her bölümü heyecanla izlenen dizinin final tarihi belli oldu ve heyecanın dozu daha da arttı. Özellikle mutlu mu yoksa mutsuz son mu yaşanacağı merak ediliyor. Finalde Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği de merak konusu. İşte Çukur ile ilgili bilgiler…

    ÇUKUR FİNALİ NE ZAMAN?

    Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran akşamı final yaparak sevenlerine veda edecek.

    SON 13 BÖLÜM DEMİŞTİ

    Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.

    Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.

        İKİ-ÜÇ BÖLÜM DAHA UZATILDI

        Dizinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." dedi.

        YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak.

        Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak.Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.
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