Çukur final tarihi ne zaman? Çukur dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Sorgulamaları arama motorlar üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yayınlandığı günden bu yana her bölümü heyecanla izlenen dizinin final tarihi belli oldu ve heyecanın dozu daha da arttı. Özellikle mutlu mu yoksa mutsuz son mu yaşanacağı merak ediliyor. Finalde Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği de merak konusu. İşte Çukur ile ilgili bilgiler…
ÇUKUR FİNALİ NE ZAMAN?
Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran akşamı final yaparak sevenlerine veda edecek.
SON 13 BÖLÜM DEMİŞTİ
Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.
Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.