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    • Magazin
    • 24.05.2021 11:28
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    • 24.05.2021 11:30
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    Haydi yallah diyerek küçük düşürecek! : Planı suya düştü mahvoluyor

    İçleri ısıtan sahneleriyle cumartesi günlerinin en çok izlenen dizisi 'de geçen hafta Suzan'ın Ömer'in velayetini alma kararı Harika'yı çileden çıkardı. Harika kimsenin aklına gelmeyecek oyunlar kurarak Ömer'den kurtulmaya çalıştı. Kıskançlık krizine girip Suzan’ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer’in beklenmedik hamlesini hesaba katmadı. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırıldı ve iyileşme haberi herkes tarafından sevinçle karşılandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölüm sonrası ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Harika'nın Ömer'i okuldan uzaklaştırmak için büyük bir çaba sarf ettiği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Duygu yüklü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Suzan'ın Ömer kararı Harika'nın sinir krizi geçirmesiyle sonuçlandı. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. ve Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Ömer'in velayetinin alınacağını duyan Harika, sinir krizi geçirdi. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yaptı. İzleyiciler Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı sonrası bu hafta cumartesi gününe kilitlendi.

    SUZAN HAYATINI KURATARAN ÖMER'İN VELAYETİNİ ALMAYA KARAR VERDİ

    Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır.

    Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir.

    Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar.

    "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder. Akif, Nebahat'e adam öldürmeye kalkışmadan dava açmaya kalkan Suzan'ı tehdit eder.

        ÖMER'E TUZAK KURDU!

        Ömer'i hayatından uzaklaştırmak için harekete geçen Harika ona tuzak kurar. Suzan'ın Ömer'i evden atması kafasına vazo ile vurup kendini yaralar ve suçu Ömer'in üzerine atar.

        "Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklıklarını topluyorum"

        Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder.

        Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar.

            Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

            Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.
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            Haberler Magazin Haydi yallah diyerek küçük düşürecek! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı: Planı suya düştü mahvoluyor