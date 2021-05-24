Duygu yüklü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Suzan'ın Ömer kararı Harika'nın sinir krizi geçirmesiyle sonuçlandı. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. ve Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Ömer'in velayetinin alınacağını duyan Harika, sinir krizi geçirdi. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yaptı. İzleyiciler Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı sonrası bu hafta cumartesi gününe kilitlendi.

SUZAN HAYATINI KURATARAN ÖMER'İN VELAYETİNİ ALMAYA KARAR VERDİ

Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır.