Çukur'un en sempatik isimlerindendi! Menajerimi Ara'da boy gösterecek! İki dizide aynı anda... Pazartesi günlerinin en çok takip edilen dizilerinden birisi olan Çukur'un final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Final için geri sayım sürerken önemli karakterler diziye veda ediyor. Medet karakteri Çukur'un en başından bu yana dizide yer alan ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbini fethetmiş bir isim. Karaktere sevilen oyuncu Mustafa Kırantepe hayat veriyor. Son gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun Menajerimi Ara dizisine konuk olacağı öğrenildi. Şimdi milyonlarca izleyici Mustafa Kırantepe'nin Menajerimi Ara dizisindeki sahnelerine odaklandı.

KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.