Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.05.2021 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 12:32
    ABONE OL

    'un en sempatik isimlerindendi! dizisinde boy gösterecek! İki dizide aynı anda...

    Dördüncü sezonunda final için gün sayan dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden dizisinde de boy gösterecek.

    Ünlü oyuncu o dizide de rol alacak!

    Çukur'un en sempatik isimlerindendi! Menajerimi Ara'da boy gösterecek! İki dizide aynı anda... Pazartesi günlerinin en çok takip edilen dizilerinden birisi olan Çukur'un final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Final için geri sayım sürerken önemli karakterler diziye veda ediyor. Medet karakteri Çukur'un en başından bu yana dizide yer alan ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbini fethetmiş bir isim. Karaktere sevilen oyuncu Mustafa Kırantepe hayat veriyor. Son gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun Menajerimi Ara dizisine konuk olacağı öğrenildi. Şimdi milyonlarca izleyici Mustafa Kırantepe'nin Menajerimi Ara dizisindeki sahnelerine odaklandı.

    KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

    Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

    Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.

        MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?

        29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğdu. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti.

        2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.

        2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

            ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

            Muhteşem Yüzyıl Kösem : Beynam Ağa
            Leyla ile Mecnun : Adem

            Beş Kardeş : Beton Recep
            Ulan İstanbul : Şadan Helvacıgil
            Çukur : Medet
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yavaş'ın hukuksuz işlemi belgelendi!
            Haberler Magazin Çukur'un en sempatik isimlerindendi! Menajerimi Ara dizisinde boy gösterecek! İki dizide aynı anda...