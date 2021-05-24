Çukur'un en sempatik isimlerindendi! Menajerimi Ara'da boy gösterecek! İki dizide aynı anda... Pazartesi günlerinin en çok takip edilen dizilerinden birisi olan Çukur'un final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Final için geri sayım sürerken önemli karakterler diziye veda ediyor. Medet karakteri Çukur'un en başından bu yana dizide yer alan ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbini fethetmiş bir isim. Karaktere sevilen oyuncu Mustafa Kırantepe hayat veriyor. Son gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun Menajerimi Ara dizisine konuk olacağı öğrenildi. Şimdi milyonlarca izleyici Mustafa Kırantepe'nin Menajerimi Ara dizisindeki sahnelerine odaklandı.
KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI
Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.
Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.