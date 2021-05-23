Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm diyen kimdir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Uzun saçın cefasını Erkin sefasını ben sürdüm diyen kimdir?

A: Cem Karaca

B:Barış Manço

C:Cahit Berkay

D:Mazhar Alanson

Doğru cevap:B şıkkı Barış Manço