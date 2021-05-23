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    • Magazin
    • 23.05.2021 22:36
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    • 23.05.2021 22:37
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    Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?

    Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmasındaki sorular araştırma konusu oluyor. Cevaplar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu soru büyük ilgi uyandırdı. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?

    Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?

    A: Orhan Kemal

    B: Yaşar Kemal

    C:Yahya Kemal Beyatlı

    D:Kemal Tahir

    Doğru cevap: B şıkkı Yaşar Kemal

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    Haberler Magazin Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?