Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu ve Tek Kanatlı Bir Kuş eserlerinin yazarı kimdir?

A: Orhan Kemal

B: Yaşar Kemal

C:Yahya Kemal Beyatlı

D:Kemal Tahir

Doğru cevap: B şıkkı Yaşar Kemal