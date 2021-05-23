Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

A: Somon

B:Pirinç

C:Soya

D:Gingeng

Doğru cevap: A şıkkı Somon