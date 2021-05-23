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    • Magazin
    • 23.05.2021 22:44
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    • 23.05.2021 22:46
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    Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek...

    Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmasındaki sorular araştırma konusu oluyor. Cevaplar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu soru büyük ilgi uyandırdı. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek...

    Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek yiyebileceği bir kampanya başlatmasının ardından onlarca kişi adını resmi olarak değiştirmiştir?

    A: Somon

    B:Pirinç

    C:Soya

    D:Gingeng

    Doğru cevap: A şıkkı Somon

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    Haberler Magazin Milyoner sorusu: Mart 2021'de Tayvan'da bir restoran zincirinin adında hangi kelime geçenlerin iki gün bedava yemek...