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    • Magazin
    • 23.05.2021 23:21
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    • 23.05.2021 23:25
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    Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir?

    Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmasındaki sorular araştırma konusu oluyor. Cevaplar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu soru büyük ilgi uyandırdı. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir?

    Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir? sorusunun yanıtı Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir?

    A:Uzun İhsan Efendi

    B:Raif Efendi

    C:Ahmed Midhat Efendi

    D:Rakım Efendi

    Doğru cevap: B şıkkı Raif Efendi

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    Haberler Magazin Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir?