Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir? sorusunun yanıtı Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanında Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi anlatılan başkarakter kimdir?

A:Uzun İhsan Efendi

B:Raif Efendi

C:Ahmed Midhat Efendi

D:Rakım Efendi

Doğru cevap: B şıkkı Raif Efendi