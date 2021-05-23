Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.05.2021 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 23:25
    ABONE OL

    Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir?

    Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmasındaki sorular araştırma konusu oluyor. Cevaplar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu soru büyük ilgi uyandırdı. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir?

    Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir?

    A:Kedi korkusu

    B:Beşin katları korkusu

    C:Kaynana korkusu

    D:Teras korkusu

    Doğru cevap: C şıkkı kaynana korkusu

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vaka sayısı 8 binin altına düştü!
    Haberler Magazin Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir?