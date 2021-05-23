Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir?

A:Kedi korkusu

B:Beşin katları korkusu

C:Kaynana korkusu

D:Teras korkusu

Doğru cevap: C şıkkı kaynana korkusu