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    • Magazin
    • 23.05.2021 21:35
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    • 23.05.2021 21:50
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    Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?

    Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ATV’nin ilgiyle izlenen yarışmasındaki sorular araştırma konusu oluyor. Cevaplar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu soru büyük ilgi uyandırdı. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?

    Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?

    A: Ucuz Roman

    B:Soysuzlar Çetesi

    C:Bir Zamanlar... Hollywood'da

    D:Rezervuar Köpekleri

    Doğru cevap: D şıkkı Rezervuar Köpekleri

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    Haberler Magazin Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?