Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı hangi film herhangi bir dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?

A: Ucuz Roman

B:Soysuzlar Çetesi

C:Bir Zamanlar... Hollywood'da

D:Rezervuar Köpekleri

Doğru cevap: D şıkkı Rezervuar Köpekleri