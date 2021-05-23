Bir karıyla bir koca şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekrana kilitliyor ve sorulan sorular hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Bir karıyla bir koca şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: Tüttürürler bir baca

B:Ev kurarlar koskoca

C:Dırdır eder her gece

D:Uzak dursun görümdce

Doğru cevap: C şıkkı Dırdır eder her gece