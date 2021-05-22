Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışan Azerbaycan için destek paylaşımında bulunmuştu.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Bugün tüm yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşler, Azerbaycan için sms atabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Eurovision'da yarışan Azerbaycan ekibi ise Demet Akalın'ın destek paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Ekip, çektikleri teşekkür videosunda şu ifadelere yer verdi: "Demet Hanım, size teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.