Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.05.2021 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 01:52
    ABONE OL

    'da yarışan ekibinden ’a teşekkür videosu! Kulisten bakın nasıl seslendi

    , 'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirilen ’da yarışan için destek istemişti. Efendi'nin "" adlı şarkısıyla ülkesini temsil eden Azerbaycan ekibinden ünlü şarkıcıya teşekkür videosu geldi. İşte detaylar…

    Eurovision kulisinden Demet Akalın'a selam var!

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışan Azerbaycan için destek paylaşımında bulunmuştu.

    Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Bugün tüm yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşler, Azerbaycan için sms atabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

    Eurovision'da yarışan Azerbaycan ekibi ise Demet Akalın'ın destek paylaşımına kayıtsız kalmadı.

    Ekip, çektikleri teşekkür videosunda şu ifadelere yer verdi: "Demet Hanım, size teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.

        Türk kardeşlerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün herkesten destek bekliyorum. Bütün Azerbaycanlılardan, Paris'te yaşayan Türk kardeşlerimden. Sizleri çok seviyorum…"

        Azerbaycan ekibinin teşekkür videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Demet Akalın, "Kulisten bize selam var" notuyla paylaşımda bulundu.

        Yurtdışında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı ise Azerbaycan'ı desteklediklerini dile getirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İP'li Türkkan'ın algı opersayonu elinde patladı!
        Haberler Magazin Eurovision'da yarışan Azerbaycan ekibinden Demet Akalın’a teşekkür videosu! Kulisten bakın nasıl seslendi