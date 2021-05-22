Yeise düşüp yengiye koşacak! Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanında Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'u Kayı Obası'na düğün için getirdiği görülürken Togay'ın intikam planları yaptığı anlar herkesi şaşırttı. Son bölümde Umur Bey'in Osman ile Togay arasındaki anlaşmaya tehlikeye atması ve bu olay neticesinde hesap vermesi heyecan yaratmıştı. Ardından tatsız olaylar tatlıya bağlanmış ve Osman Bey, Umur Bey arasında sağlam bir ittifak kurulmuştu. Bölümün ardından yayınlanan fragmanda Osman Bey ile Malhun Hatun'un evlendiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

OSMAN BEY, UMUR BEY'İ TOGAY'IN ELİNDEN KURTARDI

Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı.