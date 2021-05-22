Necati Kocabay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nurgün Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay kim?

Necati Kocabay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay kimdir? Oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'la dudak dudağa pozlarını paylaştı. Yeşilçay'ın bu paylaşımının ardından Necati Kocabay kimdir sorusu gündem oldu. Şimdilerde Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay, bir süredir Necati Kocabay'la beraber, hatta ikili evlenmeyi de düşünüyordu fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldılar.