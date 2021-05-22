Necati Kocabay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nurgün Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay kim?

Necati Kocabay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay kimdir? Oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'la dudak dudağa pozlarını paylaştı. Yeşilçay'ın bu paylaşımının ardından Necati Kocabay kimdir sorusu gündem oldu. Şimdilerde Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay, bir süredir Necati Kocabay'la beraber, hatta ikili evlenmeyi de düşünüyordu fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldılar.
NECATİ KOCABAY KİMDİR?
Yapımcı olduğu bilinen Necati Kocabay'ın doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında paylaşılan net bilgi bulunmamaktadır. TR 40 33 Productions'un CEO'su olan başarılı yapımcı Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir.
Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.
TR 40 33 Productions 2016 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren kaliteli yapımlara imza atmayı ilke edinmiştir. Yapımcılığını üstlendiğini ilk film olan "Çalgı Çengi İkimiz"in senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenmiştir, başrollerinde ise Murat Cemcir ve Ahmet Kural yer almıştır. Film 2017 yılında vizyona girmiş ve sinemaseverlerin beğenisini kazanmıştır.