Asla iyileşemeyecek sözleri yaraladı! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Safiye'nin Naci'nin sağlığı nedeniyle zor durumda olduğu Masumlar Apartmanı son bölümün ardından 35. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Heyecan dolu sahneleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'ye ne olacağı merak konusu oldu. Bu hafta yayınlanan bölümde Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorguladı. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. İzleyiciler şimdi Naci'nin durumunun belli olacağı Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

HASTALIĞININ CİDDİYETİNİ SORGULADI

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.