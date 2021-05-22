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    • Magazin
    • 22.05.2021 13:30
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    • 22.05.2021 13:30
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    Asla iyileşemeyecek sözleri yaraladı! : Yoksa ayrılığın fermanı mı?

    Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin durumu ve Safiye'nin kahrolması gelecek hafta herkesin dikkatini çekecek. Safiye'nin Han ile Naci arasındaki konuşmayı ikilinin haberi olmadığı anda duyması Han'ın gerçek yüzünü ayyuka çıkardı. Son bölümde Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündeydi. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemekteydi. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktı. İzleyiciler nda yaşanacak gelişmeleri büyük bir heyecanla bekliyor.

    Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Asla iyileşemeyecek sözleri yaraladı! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Safiye'nin Naci'nin sağlığı nedeniyle zor durumda olduğu Masumlar Apartmanı son bölümün ardından 35. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Heyecan dolu sahneleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'ye ne olacağı merak konusu oldu. Bu hafta yayınlanan bölümde Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorguladı. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. İzleyiciler şimdi Naci'nin durumunun belli olacağı Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    HASTALIĞININ CİDDİYETİNİ SORGULADI

    Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

    Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

    Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

        Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.

        Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

        Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

            İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

            HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

            Masumlar Apartmanı, OGM Pictures yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yaptığı dram, psikoloji ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir.

            Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır.

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            Haberler Magazin Asla iyileşemeyecek sözleri yaraladı! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı: Yoksa ayrılığın fermanı mı?