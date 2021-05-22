Aşağılık bir zavallısın sen! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ın kaza neticesinde hayatını kaybetmesi Fikret, Lütfiye ve Fekeli'yi kahretti. Ümit ve Züleyha arasında büyük bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Züleyha herkesi şaşırtacak bir karar alarak Demir'i terk etti. Son sahnede 110 kişilik yolcusu ve 6 mürettabatı olan olan uçağın düştüğü ve kurtulan hiç kimsenin olmadığı haberleri son dakika olarak geçerken bu haber Fekeli, Fikret ve Lütfiye'yi kahretti. Bölümün final sahnesinde gözyaşları sel olurken Demir'in giden Züleyha'yı engelleyip engelleyemeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.