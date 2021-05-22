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    • Magazin
    • 22.05.2021 11:26
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    • 22.05.2021 11:26
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    Aşağılık bir zavallısın sen! : Elem sonrası birden feveran edecek

    Müjgan'ın ölümü sonrası heyecanın giderek katlandığı 'da 98. bölüm fragmanı için bekleyiş sürerken Ümit ve Züleyha kavgası şok etti. Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin tam konuştuğu esnada "Adana-İstanbul seferini yapmakta olan Boğaziçi isimli uçak henüz bilinmeyen bir sebeple Konya'da düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 110 yolcu ve 6 mürettabattan kurtulan olmadı. Yolcu listesinde Çukurova hastanesi hekimlerinden Müjgan Akkaya gibi isimlerinde yer aldığı uçağın henüz neden düştüğü henüz belli olmadı." radyodan ajansların haberinin gelmesi büyük bir üzüntü yaşanmasına neden oldu. Seyirciler ndaki gelişmeleri bekleyecek.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Aşağılık bir zavallısın sen! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı için heyecan giderek artıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ın kaza neticesinde hayatını kaybetmesi Fikret, Lütfiye ve Fekeli'yi kahretti. Ümit ve Züleyha arasında büyük bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Züleyha herkesi şaşırtacak bir karar alarak Demir'i terk etti. Son sahnede 110 kişilik yolcusu ve 6 mürettabatı olan olan uçağın düştüğü ve kurtulan hiç kimsenin olmadığı haberleri son dakika olarak geçerken bu haber Fekeli, Fikret ve Lütfiye'yi kahretti. Bölümün final sahnesinde gözyaşları sel olurken Demir'in giden Züleyha'yı engelleyip engelleyemeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

    Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.

    Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

    Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

        FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR

        Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır.

        Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

        SEVDA VE ÜMİT ARASINDA İPLER GERİLİRKEN; ŞERMİN VE FÜSUN SIRLARINI ÇÖZMEK ÜZERE!

        Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar! İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir.

            Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorunca da bir ilerleme kaydedemeyen Şermin ve Füsun da pes etmez! Adeta bir dedektif titizliğinde çalışan iki arkadaş, bu kez büyük bir ipucu daha yakalayacaktır.

            ADANA - İSTANBUL UÇAĞI DÜŞTÜ! İÇİNDE KİM VARDI?

            Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır!
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            Haberler Magazin Aşağılık bir zavallısın sen! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı: Elem sonrası birden feveran edecek