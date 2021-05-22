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    • Magazin
    • 22.05.2021 15:47
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    • 22.05.2021 15:47
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    Her şey rayında derken yapboz bozuldu! 'nda seyirciyi kahredecek ayrılık! Meğer yolun yarısında...

    Oyuncu kadrosu ve yüreklere hitap eden sıcak konusuyla dizisi bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndan ayrılarak başka yapımla el sıkıştığı kulislerde konuşuluyor. Henüz bu konu hakkında yayıncı kuruluş ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

    takvim.com.tr
    Her şey rayında derken yapboz bozuldu! Gönül Dağı'nda seyirciyi kahredecek ayrılık! Meğer yolun yarısında...

    Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak bölümüyle yaz tatiline giriyor. Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizi geçen hafta 28. bölümüyle izleyicilerini ağırlarken 'Araba İcabı Yarışması' heyecanı doruklara çıkaran anlardan birisi oldu. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

    BEKLENMEDİK VEDA MI YAŞANACAK?

    Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

    Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı.

    Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

        SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

        Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

        UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

        Utku Ateş'in yeni dizi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı konuşuluyor.

        GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE ŞOK GELİŞME

        Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar.

            Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır. Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır.

            Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir.

            Taner'in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?
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            Haberler Magazin Her şey rayında derken yapboz bozuldu! Gönül Dağı'nda seyirciyi kahredecek ayrılık! Meğer yolun yarısında...