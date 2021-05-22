Her şey rayında derken yapboz bozuldu! Gönül Dağı'nda seyirciyi kahredecek ayrılık! Meğer yolun yarısında...

Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanacak bölümüyle yaz tatiline giriyor. Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizi geçen hafta 28. bölümüyle izleyicilerini ağırlarken 'Araba İcabı Yarışması' heyecanı doruklara çıkaran anlardan birisi oldu. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.
BEKLENMEDİK VEDA MI YAŞANACAK?
Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.
Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı.
Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.