Bu düşman çok konuşulur! Çukur'da vedalar sonrası olay olacak transfer! Pabuçları dama atacak. Show TV'de izleyicilerini ekranlarında ağırlayan Çukur dizisi final için gün sayıyor ve ilk bölümden bu yana dizinin kemik kadrosunda yer alan pek çok ünlü isim veda etti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur dizisi adından söz ettirecek bir transfere imza attı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Sarp Akkaya Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Amca karakterinin sürekli bahsettiği ve son koz olarak sahaya süreceği Şahran'ı Sarp Akkaya'nın canlandıracağı haberi izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

BOMBA TRANSFER

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur dizisi adından söz ettirecek bir transfere imza attı.