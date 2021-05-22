Çoğu feci sonla ayrılmıştı! EDHO'dan bakın kimler geldi geçti! Ünal, Ender, Yaşar, Boran ve daha nicesi... 7. sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon 200. bölümüyle 6. sezon finalini yapacak. Diziye bu sezon dikkat çeken isimler katılırken Tipi, Ceylan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan 196. bölümünde Turgut Tunçalp (Haşmet) ve Gizem Arıkan'ın (Didem) vedasıyla gözyaşları sel oldu aktı. Sevilen isimlerin ayrılmasıyla izleyiciler bugüne kadar veda eden onlarca ismi hatırladı.
YENİ SEZON MÜJDESİ
Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.
"EKİP BAŞARISI"
Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7. yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.