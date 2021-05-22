Çoğu feci sonla ayrılmıştı! EDHO'dan bakın kimler geldi geçti! Ünal, Ender, Yaşar, Boran ve daha nicesi... 7. sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon 200. bölümüyle 6. sezon finalini yapacak. Diziye bu sezon dikkat çeken isimler katılırken Tipi, Ceylan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan 196. bölümünde Turgut Tunçalp (Haşmet) ve Gizem Arıkan'ın (Didem) vedasıyla gözyaşları sel oldu aktı. Sevilen isimlerin ayrılmasıyla izleyiciler bugüne kadar veda eden onlarca ismi hatırladı.

YENİ SEZON MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.