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    • 22.05.2021 13:41
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    • 22.05.2021 13:41
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    hangi kanalda? i ne zaman saat kaçta başlayacak?

    hangi kanalda? i ne zaman saat kaçta başlayacak? Eurovision finalinin ne zaman yayınlanacağı müzik severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Eurovision finaline katılacak 26 ülke belirlenirken, büyük final Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılacak.

    takvim.com.tr
    2021 Eurovision hangi kanalda? Eurovision finali ne zaman saat kaçta başlayacak?

    Eurovision hangi kanalda? 2021 Eurovision final heyecanı başlıyor. Eurovision finali ne zaman saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Büyük finalde 26 ülkeden şarkılar yarışacak ve ardından puanlamalar başlayacak. Hem jüri hem de halk oylarıyla birinci ülke belirlenecek. Peki, 2021 Eurovision hangi kanalda?

    EUROVİSİON HANGİ KANALDA?

    Avrupa Şarkı Yarışması'nda (Eurovision) bu yıl birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü, ikinci yarı final 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ve büyük final 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek.

    Organizasyon, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'da düzenlenecek. 2019 yılında yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Duncan Laurence'in söylediği 'Arcade' adlı şarkıyla birinciliği kazanan Hollanda, 65. yarışmayı düzenleme hakkını elde etmişti.

    Yarışmaya bu yıl 41 ülke katılacak. 2018 yılından beri organizasyonda yer almayan Bulgaristan ve Ukrayna, 2021 Eurovision'da boy gösterecek. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl yarışmaya katılmama kararı aldı.

        Eurovision 2021 için Türkiye'den herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Yarışmayı Youtube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

        TÜRKİYE EUROVISION'A KATILACAK MI?

        En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2021 yılında da yarışmada yer almayacak. TRT Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı bu yıl da devam edecek.
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