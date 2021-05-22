2021 Eurovision hangi kanalda? Eurovision finali ne zaman saat kaçta başlayacak?

Eurovision 2021 için Türkiye'den herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Yarışmayı Youtube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE EUROVISION'A KATILACAK MI?

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2021 yılında da yarışmada yer almayacak. TRT Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı bu yıl da devam edecek.