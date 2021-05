Doya Doya Moda All Star kim elendi? 21 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Cuma olduğu gibi heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve rekabet, gerginlik yine hat safhadaydı. Birbirinden iddialı büyük beden yarışmacılarının modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada bu haftanın şanslı ismi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.