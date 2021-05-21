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    • Magazin
    • 21.05.2021 16:36
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    • 21.05.2021 16:36
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    ? ! Altın kolyenin sahibi…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi her gün TV8’de yayınlanan ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği All Star’da haftanın finali geldi çattı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu fenomen yarışmada bu haftanın birincisi olup altın kolyeyi kapan isim hangisi oldu? nasıl şekillendi? En düşük puanı alan ise yarışmacı ise Doya Doya Moda All Star’a veda etmek durumunda kaldı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 21 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Cuma olduğu gibi heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve rekabet, gerginlik yine hat safhadaydı. Birbirinden iddialı büyük beden yarışmacılarının modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada bu haftanın şanslı ismi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    21 MAYIS CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:
    Yaren:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu. (14 Mayıs)

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Elif oldu (14 Mayıs)

        RABİA AĞCA KİMDİR?

        Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.
        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
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