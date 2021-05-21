Doya Doya Moda All Star kim elendi? 21 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Cuma olduğu gibi heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve rekabet, gerginlik yine hat safhadaydı. Birbirinden iddialı büyük beden yarışmacılarının modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada bu haftanın şanslı ismi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.
21 MAYIS CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
Yaren:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu. (14 Mayıs)
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim Elif oldu (14 Mayıs)