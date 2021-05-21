Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dün akşam yayınlanan bölümünde büyük zafere ulaşmak için önemli bir adım daha atıldı. Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verdi. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başladı. Bölümün ardından Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

PLANLARI BOŞA ÇIKIYOR

Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkartır.