Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dün akşam yayınlanan bölümünde büyük zafere ulaşmak için önemli bir adım daha atıldı. Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verdi. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başladı. Bölümün ardından Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.
PLANLARI BOŞA ÇIKIYOR
Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkartır.
Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.
KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane'ye suikast düzenler. Ankara'da işler yolunda gitmezken Lefkoşa'nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.