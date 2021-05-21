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    • Magazin
    • 21.05.2021 13:14
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    • 21.05.2021 13:14
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    Tasavvurlarını sekteye uğratacak adım! : Şanıyla cihana örnek oluyor

    Her bölümüyle heyecanı zirvelere ulaştıran dizisinde bu hafta aksiyonu artıran olaylar peşi sıra yaşandı. Son bölümde Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartı. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada topladı. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini attılar. İzleyiciler sona eren bölümün hemen ardından nı heyecanla beklemeye başladı.

    Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı yayında mı?

    Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dün akşam yayınlanan bölümünde büyük zafere ulaşmak için önemli bir adım daha atıldı. Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verdi. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başladı. Bölümün ardından Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    PLANLARI BOŞA ÇIKIYOR

    Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkartır.

    Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.

    KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane'ye suikast düzenler. Ankara'da işler yolunda gitmezken Lefkoşa'nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.

        Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir.

        Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.

        Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa'ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir.

            Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos'un gasp ettiği yiyecek stoğunu ele geçirmek için riskli bir plan kurar. Kemal ve Derviş ise Bereli'ye suikast düzenleyenin Samson olduğunu öğrenir.

            Samson, Türk tarafında sıkışıp kalmıştır. Kemal, elindeki telsizle Samson ile bağlantı kurar. Şimdi Kemal-Samson arasında Kemal'in yönettiği bir kedi-fare oyunu başlar.
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            Haberler Magazin Tasavvurlarını sekteye uğratacak adım! Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm fragmanı: Şanıyla cihana örnek oluyor