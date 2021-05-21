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    • 21.05.2021 14:07
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    Angelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti! 18 dakika boyunca üzerinde arılar gezdi...

    Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, arıların önemini ve karşı karşıya bulundukları tehlikeyi anlatmak için objektif karşısına geçti. 'Arılar Günü'nde düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'koruyucu anne' sıfatıyla programa katılan Jolie, yüzlerce arı üzerinde gezinirken çekim yaptı. İşte arılarla kamera karşısına geçen Angelina Jolie'nin o anları...

    Angelina Jolie 18 dakika arılarla kamera karşısına geçti!

    45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti! Üzerine konan arılara hiç tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karşısında durdu. Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiği çekim bir stüdyoda gerçekleştirildi.

    Karanlıkta yapılan çekimde Jolie dışında bütün set ekibi, arı sokmasına karşı koruyucu kıyafet giydi.

    ARICILIK PROJESİ

    Jolie'nin katıldığı bu çalışma, Fransa'nın Provence bölgesinde başlayacak olan bir çalışmanın tanıtımı için gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında bölgede, 5 yıl içinde 50 kadının arıcı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arı kovanı oluşturup 125 milyon arı yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.


        ANGELINA JOLIE ÇALIŞMALARIN HER ADIMINI TAKİP EDECEK

        Angelina Jolie de bu çalışmaların her adımını yakından takip edecek. Ünlü yıldız, dünyanın farklı ülkelerinden bu programa katılacak olan kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ve onlarla tanışmayı dört gözle beklediğini söyledi.


        KADINLAR ARICI OLARAK EĞİTİLECEK

        Jolie, haziran ayında başlayacak olan eğitim çalışmasının, kadınların bağımsızlıklarını ve geçim kaynaklarını güçlendirmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

        1 AYLIK PROGRAM

        Jolie'nin tanıtımını yaptığı bu programa katılacak ülkeler arasında İtalya, Rusya, Kamboçya, Ruanda, Etiyopya, Çin ve Slovenya da bulunuyor. Program, bir ay sürecek. Bu, Angelina Jolie'nin katıldığı ilk sosyal sorumluluk projesi değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği elçisi olan Jolie, sık sık mülteci kamplarına yaptığı ziyaretlerle de biliniyor.

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        Haberler Magazin Angelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti! 18 dakika boyunca üzerinde arılar gezdi...