İş insanı Ahu Aysal, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'daki yazlığını sattı. Sabah'ın haberine göre, sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal Kerimoğlu'nun, Bodrum Gündoğan'daki üç dönümlük arazi üzerine kurulu görkemli yazlığını 6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) satıp, iki kızına 25'er milyon TL para verdi... İşte haberin detayları...
ESKİ EŞİNE JEST
"Ahu Aysal Kerimoğlu'nun 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı, geçen yıl işleri kötü giden eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için devrettiği oteli Les Ottomans Aralık'ta icradan satılmıştı...
Ahu Hanım, yıllardır ailesiyle tatil yaptığı Bodrum Gündoğan'da üç dönüm arazi üzerinde kurulu yazlığını da satınca, dedikodu kazanları kaynamıştı...