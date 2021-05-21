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    • 21.05.2021 13:05
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    • 21.05.2021 13:09
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    ve kızları hakkında bomba iddia! 25'er milyon TL mi verdi?

    ve kızları hakkında bomba iddia! 25'er milyon TL mi verdi? Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal Kerimoğlu'nun, 'daki üç dönümlük arazi üzerine kurulu görkemli yazlığını 6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) satıp, iki kızına 25'er milyon TL para verdi.

    Sosyetenin ünlü ismi kızlarına 25'er milyon TL mi verdi?

    İş insanı Ahu Aysal, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'daki yazlığını sattı. Sabah'ın haberine göre, sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal Kerimoğlu'nun, Bodrum Gündoğan'daki üç dönümlük arazi üzerine kurulu görkemli yazlığını 6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) satıp, iki kızına 25'er milyon TL para verdi... İşte haberin detayları...

    ESKİ EŞİNE JEST
    "Ahu Aysal Kerimoğlu'nun 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı, geçen yıl işleri kötü giden eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için devrettiği oteli Les Ottomans Aralık'ta icradan satılmıştı...

    Ahu Hanım, yıllardır ailesiyle tatil yaptığı Bodrum Gündoğan'da üç dönüm arazi üzerinde kurulu yazlığını da satınca, dedikodu kazanları kaynamıştı...


        MADDİ SIKINTISI MI VAR?
        Ahu Hanım'ın maddi sıkıntı içinde olduğu, o yüzden yazlığını elden çıkardığı yazılıp çizilmişti. Maddi sıkıntı içinde olan Ahu Hanım değil, eski eşi Ünal Aysal...


        Ahu Hanım, bu yaz Dozo Beach Club&Restaurant olarak işletilecek olan yazlığını, maddi sıkıntıda olduğu için değil, kızları istediği için satmış...


        Kaça sattığını da söyleyeyim; tam 6 milyon dolara. Bugünkü kurla yaklaşık 50 milyon 400 bin TL ediyor. Peki bu parayı ne yapmış biliyor musunuz?


            Bir kuruşuna bile dokunmadan kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırmış. Kızları 3'er milyon doları ne yapacak bilmiyorum ama Ahu Hanım, daha hayattayken kızlarına ciddi bir miras bırakmış."

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