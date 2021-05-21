

Bir kuruşuna bile dokunmadan kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırmış. Kızları 3'er milyon doları ne yapacak bilmiyorum ama Ahu Hanım, daha hayattayken kızlarına ciddi bir miras bırakmış."

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