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    • Magazin
    • 21.05.2021 18:10
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    • 21.05.2021 18:10
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    , ? Bozkır Arslanı Celaleddin Alaeddin'i oynayan , ?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, ilk bölümüyle bugün seyircisiyle buluşuyor. Bu görkemli diziyi merak eden seyirciler tarihi detayları araştırıp, oyuncuların hayatlarını inceliyor. Dizide Sultan Alaeddin karakterini sevilen oyuncu Kaan Yalçın canlandırıyor. Peki, , ? Bozkır Arslanı Celaleddin Alaeddin'i oynayan , ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiriyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Sultan Alaeddin karakterini sevilen oyuncu Kaan Yalçın canlandırıyor. Peki, Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    SULTAN ALAEDDİN KİMDİR, TARİHTE YERİ VAR MI?

    Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sultan Alaeddin ile ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.

    KAAN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.

        İŞTE KONUSU

        "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

        Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

        Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder.

        Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
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        Haberler Magazin Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında?