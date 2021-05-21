Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiriyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Sultan Alaeddin karakterini sevilen oyuncu Kaan Yalçın canlandırıyor. Peki, Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
SULTAN ALAEDDİN KİMDİR, TARİHTE YERİ VAR MI?
Sultan Alaeddin kimdir, tarihte var mı sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sultan Alaeddin ile ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.
KAAN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.