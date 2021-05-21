Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümüyle bu akşam Atv'de! Efsane başlıyor! İşte oyuncu kadrosu ve ilk bölümden kareler...

Efsane başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümüyle bu akşam Atv'de! Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitleyecek. İşte merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu ve ilk bölümden heyecan yaratan kareler...

21.05.2021 11:48 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





