Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümüyle bu akşam Atv'de! Efsane başlıyor! İşte oyuncu kadrosu ve ilk bölümden kareler...
Efsane başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölümüyle bu akşam Atv'de! Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitleyecek. İşte merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu ve ilk bölümden heyecan yaratan kareler...
21.05.2021 11:48
- Son Güncelleme: 21.05.2021 12:13
Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.
Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.
Dizinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde şehzade Celaleddin, Cengiz Han'la ilk kez karşı karşıya gelecek ve büyük mücadelenin fitili ateşlenecek!
İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü bu akşam başlıyor.
CELALEDDİN HARZEMŞAH'IN EFSANEVİ HİKAYESİ
Bozkır Arslanı Celaleddin', görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak.