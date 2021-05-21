Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında soğuk savaş! Karşı karşıya geldiler rekabet had safhada herkes onları izliyor... Son yılların kariyer basamaklarını ikişer, üçer çıkan isimlerinden ikisi olan Hande Erçel ile Demet Özdemir arasındaki rekabetin boyutu bambaşka bir seviyeyi geçti. Yaşadıkları aşklarla, yer aldıkları yapımlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla, kısacası attıkları her adım yakın markaj altında olan bu iki güzel arasında bakın neler oluyor neler.
Türk dizi sektörünün en sevilen ve milyonlarca hayranı bulunan ünlü oyuncuları, adeta birbirine girdi. Ünlü oyuncuların aralarındaki rekabet her geçen gün kızışırken, Demet Özdemir ile Hande Erçel hayranları da sosyal medyada atışmaya devam ediyor.
Demet Özdemir'in kişisel Instagram hesabından yaptığı atak iki sevilen oyuncu arasındaki rekabetin giderek arttığının bir göstergesi olarak kabul edildi. Milyonlarca hayranı bulunan Demet Özdemir ve Hande Erçel rekabetinden kimin üstün geleceği konusu da son dönemin en büyük tartışma konularından biri oldu.