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    • Magazin
    • 21.05.2021 11:06
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    • 21.05.2021 11:06
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    ile arasında soğuk savaş! Karşı karşıya geldiler rekabet had safhada herkes onları izliyor

    Bir yanda Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen, Instagram paylaşımlarıyla olay yaratadan , diğer bir yanda dizisinin final yapmasıyla kendisini film setine atan, 'la yaşadığı aşkla çok konuşulan ve Instagram paylaşımları adım adım takip edilen . Son dönemin bu iki yıldız ismi arasında pek de belli olmayan bir soğuk savaş başladı. Rekabetleri maalesef giderek kızışıyor ve gerilim artıyor. İşte detaylar...

    Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında soğuk savaş!

    Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında soğuk savaş! Karşı karşıya geldiler rekabet had safhada herkes onları izliyor... Son yılların kariyer basamaklarını ikişer, üçer çıkan isimlerinden ikisi olan Hande Erçel ile Demet Özdemir arasındaki rekabetin boyutu bambaşka bir seviyeyi geçti. Yaşadıkları aşklarla, yer aldıkları yapımlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla, kısacası attıkları her adım yakın markaj altında olan bu iki güzel arasında bakın neler oluyor neler.

    Türk dizi sektörünün en sevilen ve milyonlarca hayranı bulunan ünlü oyuncuları, adeta birbirine girdi. Ünlü oyuncuların aralarındaki rekabet her geçen gün kızışırken, Demet Özdemir ile Hande Erçel hayranları da sosyal medyada atışmaya devam ediyor.

    Demet Özdemir'in kişisel Instagram hesabından yaptığı atak iki sevilen oyuncu arasındaki rekabetin giderek arttığının bir göstergesi olarak kabul edildi. Milyonlarca hayranı bulunan Demet Özdemir ve Hande Erçel rekabetinden kimin üstün geleceği konusu da son dönemin en büyük tartışma konularından biri oldu.

        Televizyon kariyerine devam eden ve son dönemin en popüler kadın oyuncularının arasında gösterilen Demet Özdemir ile Hande Erçel'in her hareketi büyük bir ilgi topluyor. Dizi dünyasına damgasını vuran her iki güzel ismin de en büyük ortak noktası, kariyerlerine figüranlıktan hallice rollerle başlayıp kısa sürede oyunculuğa terfi etmeleri olarak gösteriliyor.

        Demet Özdemir ve Hande Erçel ile birlikte sette çalışanların anlattıklarına göre, set disiplinleri, çalışkanlıkları ve pozitif enerjileri sayesinde sektörde çok sevilip rakiplerinden sıyrılmayı başardılar.

        Son önemde özellikle Demet Özdemir, enerjik halleri ve görenlere hayranlık bıraktıran samimiyeti sayesinde uzun bir dönem romantik komedi dizilerinin kraliçesi oldu. İki sezondur devam eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sayesinde ilk defa bir dram dizisinde başrol oynamaya başlayan Demet Özdemir, sınavı başarıyla geçti.

            Ünlü ismin bir sonraki projesinin ne olacağı merak edilirken, sosyal medyadaki paylaşımlarına gelen beğeni ve yorumlarla büyük destek almayı sürdürüyor. Demet Özdemir'in ismi yeni sezonda da önemli dram projeleriyle geçmeye başladı.

            Hande Erçel ise oldukça popüler olmasına rağmen kariyer anlamında Demet Özdemir kadar şanslı olamadı. Genellikle reyting kurbanı dizilerde rol alan Hande Erçel, son dönemde Sen Çal Kapımı dizisindeki başarılı performansı ile şeytanın bacağını kırmayı başardı. Güzel oyuncu bu şansı çok iyi kullandı ve Instagram dünyasında en çok takip edilen Türk oyuncu olma unvanını kazandı.

            Hande Erçel'in şu anda 21.5 milyon takipçisi olması dikkatlerden kaçmıyor. Demet Özdemir de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayarak her geçen gün takipçi sayısını artırıyor. İkili arasındaki rekabetin nasıl sona ereceği merak ediliyor.
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            Haberler Magazin Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında soğuk savaş! Karşı karşıya geldiler rekabet had safhada herkes onları izliyor