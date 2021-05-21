Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında soğuk savaş! Karşı karşıya geldiler rekabet had safhada herkes onları izliyor... Son yılların kariyer basamaklarını ikişer, üçer çıkan isimlerinden ikisi olan Hande Erçel ile Demet Özdemir arasındaki rekabetin boyutu bambaşka bir seviyeyi geçti. Yaşadıkları aşklarla, yer aldıkları yapımlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla, kısacası attıkları her adım yakın markaj altında olan bu iki güzel arasında bakın neler oluyor neler.