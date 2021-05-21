Batur Alp'in Sultan Melikşah ile restleştiği Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünden bir ön izleme de yayınlandı. Ön izlemede Başulu'nun kardeşinin Hasan Sabah'a "Bana haber gönderdiğinde Kıpçak Bozkırlarından yola çıktım. Lakin anca gelebildim. Demek öz ablam Başulu ölmedi ve dahi hayattadır. Bütün bunları o Melikşah saltanatı sürsün diye yapmıştır. Amma Melikşah onu hiçe sayıp sarayına almamış, yeğenlerimi tevelliyet yapmamıştır öyle mi?" sözlerini sarf ettiği görülüyor. İzleyiciler bir yandan da Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölümü bekliyor.

ŞELEMZAR ZAFERİ

Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.