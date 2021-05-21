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    • Magazin
    • 21.05.2021 10:54
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    • 21.05.2021 10:54
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    Alırım o kelleni derdest edin topunu! : Pimini çekti ölüme koşacak

    "Alırım o kelleni, derdest edin topunu!" sözlerinin gerilimi arşa çıkardığı dün TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bu haftaki bölümde Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergiledi ve zaferi kazanmayı başardı. yeni bölüm fragmanında heyecan yine dorukta. Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi günü TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Batur Alp'in Sultan Melikşah ile restleştiği Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünden bir ön izleme de yayınlandı. Ön izlemede Başulu'nun kardeşinin Hasan Sabah'a "Bana haber gönderdiğinde Kıpçak Bozkırlarından yola çıktım. Lakin anca gelebildim. Demek öz ablam Başulu ölmedi ve dahi hayattadır. Bütün bunları o Melikşah saltanatı sürsün diye yapmıştır. Amma Melikşah onu hiçe sayıp sarayına almamış, yeğenlerimi tevelliyet yapmamıştır öyle mi?" sözlerini sarf ettiği görülüyor. İzleyiciler bir yandan da Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölümü bekliyor.

    ŞELEMZAR ZAFERİ

    Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.

    Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.

    Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır?

        Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir?

        Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır?

        Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir.

            Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır?

            Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?
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            Haberler Magazin Alırım o kelleni derdest edin topunu! Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı: Pimini çekti ölüme koşacak