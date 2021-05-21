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    • Magazin
    • 21.05.2021 16:23
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    • 21.05.2021 16:23
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    ? dizi oyuncuları ve konusu!

    ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizisiyle yine çok konuşulacak. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise hem tarihi detayları, karakterleri hem de oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyor. Peki, ? Bozkır Arslanı Celaleddin dizi oyuncuları ve konusu nedir? İşte merak edilenler...

    Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor?

    Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılarda çekildi.

    İşte diğer çekim yerleri;

    Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan'da yapılan çekimleri de merak uyandırıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

    Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.

        Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

        İŞTE KONUSU

        "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

        Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

            Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
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            Haberler Magazin Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizi oyuncuları ve konusu!