Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılarda çekildi.

İşte diğer çekim yerleri;