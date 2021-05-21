AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi henüz belli değil.

AŞK 101 DİZİ KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.