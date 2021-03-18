Angelina Jolie'den Brad Pitt hakkında şoke eden şiddet suçlaması! 'Çocuklar da tanık'
Hollywood'un en popüler çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in rüya evliliği olaylı şekilde sonlanmıştı. Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Jolie ve Pitt'in çetrefilli boşanma davasıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Angelina Jolie, devam eden dava kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ve konuyla ilgili kanıtlarının olduğunu hatta çocuklarının da duruma tanıklık edebileceklerini ileri sürdü.
Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014'te evlenen ama bundan 2 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmış değil. Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biriydi. Üstelik ilişkilerin, genellikle kısa süreli ve yüzeysel olduğu Hollywood'da, "aşkın vücut bulmuş hali" olarak da nitelendiriliyordu. Bir zamanlar Brangelina diye anılan ünlü çift şimdi ise bambaşka konularla gündeme geliyor.
'İLİŞKİMİZ BOYUNCA BANA ŞİDDET UYGULADI'
45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.
ŞİDDET İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ
Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.
'ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR'
Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.