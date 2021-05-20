Aslıhan Güner Instagram hesabını neden kapattı? Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
ASLIHAN GÜNER INSTAGRAM HESABINI NEDEN KAPATTI?
Rahatsızlığı süresince çekimlere ara vermeden sete çıkan Güner, Instagram sayfasından yapmış olduğu açıklamada "Çok şükür iyiyim. İki haftadır yaşamış olduğum rahatsızlıklarla ilgili tedavim iyiye sonuç veriyor. Bu süreçte hem yönetmenim, hem yapım ekibimiz hem de ekip arkadaşlarımın desteğiyle iyileşme sürecim iyiye gidiyor. Güzel dualarınız için teşekkür ediyorum. İşimin başındayım çok çok teşekkürler, sevgiler." açıklamasında bulunmuştu. Instagram hesabını neden kapattığı henüz bilinmiyor, Twitter hesabından ise yeni bir paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurdu.
VEDA PAYLAŞIMI GELDİ!
Bugün son kez #kuzeyyıldızıilkaşk
Yıldız'ım seninle hikayemizi tamamladık..
Seni ait olduğun yerde yuvanda,hayallerine ulaşmış bir şekilde mutlulukla bırakıyorum..
Ve siz canım seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum..Her şey için
Yeni hikayelerde kavuşmak üzere..