ASLIHAN GÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

Aslıhan Güner, yeni dizi heyecanını "Oy benim kırmızı kafam..Heyecanım hiç bitmez artık Cumartesi'ye son 2." sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Güner, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.