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    • Magazin
    • 20.05.2021 12:39
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    • 20.05.2021 12:39
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    Özellikle magazin gündemini yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı rolü ile dikkat çeken güzel oyuncunun Instagram hesabını kapatması sevenlerini, takipçilerini meraklandırdı. Daha öncesinde dizideki rollerinin azaltılması ve yaptığı sağlık sorunu paylaşımı dikkat çekmişti. Peki ’in sağlık durumu nasıl? , , , ?

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    Aslıhan Güner Instagram hesabını neden kapattı?

    Aslıhan Güner Instagram hesabını neden kapattı? Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    ASLIHAN GÜNER INSTAGRAM HESABINI NEDEN KAPATTI?

    Rahatsızlığı süresince çekimlere ara vermeden sete çıkan Güner, Instagram sayfasından yapmış olduğu açıklamada "Çok şükür iyiyim. İki haftadır yaşamış olduğum rahatsızlıklarla ilgili tedavim iyiye sonuç veriyor. Bu süreçte hem yönetmenim, hem yapım ekibimiz hem de ekip arkadaşlarımın desteğiyle iyileşme sürecim iyiye gidiyor. Güzel dualarınız için teşekkür ediyorum. İşimin başındayım çok çok teşekkürler, sevgiler." açıklamasında bulunmuştu. Instagram hesabını neden kapattığı henüz bilinmiyor, Twitter hesabından ise yeni bir paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurdu.

    VEDA PAYLAŞIMI GELDİ!

    Bugün son kez #kuzeyyıldızıilkaşk
    Yıldız'ım seninle hikayemizi tamamladık..
    Seni ait olduğun yerde yuvanda,hayallerine ulaşmış bir şekilde mutlulukla bırakıyorum..
    Ve siz canım seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum..Her şey için
    Yeni hikayelerde kavuşmak üzere..

        ASLIHAN GÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

        Aslıhan Güner, yeni dizi heyecanını "Oy benim kırmızı kafam..Heyecanım hiç bitmez artık Cumartesi'ye son 2." sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

        Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Güner, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

        Aslıhan Güner'in rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Yıldız) (TV Dizisi)
        2017 – Diriliş Ertuğrul (Karaca Hatun) (TV Dizisi)
        2016 – Kehribar (Bahar) (TV Dizisi)
        2015 – Selam: Bahara Yolculuk (Sevgi Yüce) (Sinema Filmi)
        2014 – Sungurlar (Leyla) (TV Dizisi)
        2014 – Kızıl Elma (Azra) (TV Dizisi)
        2013 – Her Şey Yolunda Merkez (Yasemin) (TV Dizisi)
        2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)
        2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Esma) (TV Dizisi)
        2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)
        2010-2011 – Şefkat Tepe (Leyla) (TV Dizisi)


        2008 – Sonsuz Merhamet (Henna) (TV Filmi)
        2007 – Yuvamı Yıkamazsın (Pelin) (Sinema Filmi)
        2007 – Sözün Bittiği Yer (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
        2007 – Yine Bana Kalasın (Menekşe) (TV Filmi)
        2007 – Kuzey Rüzgarı (Küçük Hilal) (TV Dizisi)
        2007-2008 – Asi (Gonca) (TV Dizisi)
        2006 – Çemberimde Gül Oya (Dilek) (TV Dizisi)
        2006 – Sevda Çiçeği (TV Dizisi)
        2006 – Selena (Demeter) (TV Dizisi)
        2006 – Geceler Yarim Oldu (Gülcan) (Sinema Filmi)
        2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)
        2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)
        2006 – Eksi 18 (Tv Dizisi)
        2005 – The İmam (Zehra) (Sinema Filmi)
        2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)
        2004 – Büyük Buluşma (Zeynep-Nazlı) (TV Dizisi)
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