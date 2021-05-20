Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 20 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugünün konseptine göre yapılan yemekler Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadıldı ve puanlar verildi. Peki bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Yarın Gelinim Mutfakta'da haftanın finali olacak ve haftanın birincisi beş altın bileziği koluna takacak.