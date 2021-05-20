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    • Magazin
    • 20.05.2021 15:00
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    • 20.05.2021 15:00
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    günün birincisi kim oldu? ! Çeyrek altın…

    Gündemde yoğun bir şekilde günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada hem rekabet hem de eğlenceli anlar yaşandı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecanın dozu yüksekti ve haftanın en düşük puanını alan yarışmacı yarın Gelinim Mutfakta’ya veda edecek. Peki belli oldu mu? Günün en yüksek puanını alan isim çeyrek altını da kaptı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 20 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugünün konseptine göre yapılan yemekler Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadıldı ve puanlar verildi. Peki bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Yarın Gelinim Mutfakta'da haftanın finali olacak ve haftanın birincisi beş altın bileziği koluna takacak.

    20 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklanınca haberimizde yer alacak

    Esra:

    Yağnur:

    Seda:

    Aynur:

    14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Gönül elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİMDİR?

        Bu hafta yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına iddialı giriş yapan Aynur Hanım,4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markasının da sahibidir. Dün yayınlanan bölümde en yüksek puanı alarak çeyreğin sahibi oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL'lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.
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