Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 20 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugünün konseptine göre yapılan yemekler Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilinmeden tadıldı ve puanlar verildi. Peki bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Yarın Gelinim Mutfakta'da haftanın finali olacak ve haftanın birincisi beş altın bileziği koluna takacak.
20 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklanınca haberimizde yer alacak
Esra:
Yağnur:
Seda:
Aynur:
14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Gönül elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.