Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? ATV'de her Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta neler olacağı merakla bekleniyor. Sevilen dizide bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Dizide Müjgan ve Züleyha'nın ölebileceği veya diziden ayrılabileceği son günlerde sık sık gündeme geliyordu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.
Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.
Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.