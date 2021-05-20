Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ayrıldı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.