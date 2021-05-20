Dizide bu hafta, 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yaratıyor. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan da Adana'dan tam da o gün ayrılmıştır! Peki, Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ayrıldı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneği...
MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.
Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.