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    • Magazin
    • 20.05.2021 19:53
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    • 20.05.2021 19:53
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    97. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Züleyha ve Müjgan ölecek mi?

    Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam eden dizisi bu akşam 97. bölümüyle bu akşam izleyicini ağırlıyor. Dizide bu hafta, 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yaratıyor. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova’da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan da ’dan tam da o gün ayrılmıştır! Peki, ve Züleyha öldü mü? İşte ...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm CANLI izle!

    Dizide bu hafta, 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yaratıyor. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan da Adana'dan tam da o gün ayrılmıştır! Peki, Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ayrıldı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneği...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

    Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

    Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

        FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR

        Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

        SEVDA VE ÜMİT ARASINDA İPLER GERİLİRKEN; ŞERMİN VE FÜSUN SIRLARINI ÇÖZMEK ÜZERE!

        Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar! İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir. Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorunca da bir ilerleme kaydedemeyen Şermin ve Füsun da pes etmez! Adeta bir dedektif titizliğinde çalışan iki arkadaş, bu kez büyük bir ipucu daha yakalayacaktır.

        ADANA - İSTANBUL UÇAĞI DÜŞTÜ! İÇİNDE KİM VARDI?

        Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır! Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!

        Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan da Adana'dan tam da o gün ayrılmıştır! Kader onları bir kez daha mı buluşturmuştur?
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Züleyha ve Müjgan ölecek mi?