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    • Magazin
    • 19.05.2021 17:37
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    • 19.05.2021 17:58
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    'ın Fıs Fıs 'i ’nın sağlık durumunda yeni gelişme! Apar topar hastaneye kaldırılmıştı…

    dizisinde can verdiği karakteriyle hafızalara kazınan , geçtiğimiz hafta açık kalp ameliyatı olmuştu. Ameliyatın ardından taburcu edilen ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. “Ana damar tıkanmış” diyen Yağcı, dua eden herkese teşekkür etti. İşte detaylar…

    Fıs Fıs İsmail olarak tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, apar topar kaldırıldığı Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alınmıştı.

    Sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü belirten ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.

    "DUALARIN FAYDASINI GÖRDÜK"
    Ameliyatı hakkında konuşan Süleyman Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Çok teşekkür ediyorum. Duaların faydasını gördük. Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Yani yaklaşık sekiz günde on kilo zayıfladım. Çok ağrı çektim, en az iki ay daha bunun altından toparlanamazsın diyordu doktor arkadaşlar, çünkü ameliyatım çok büyüktü.

        Açık kalp ameliyatı. Bir de ana damar tıkanmış yani kalpteki damarlar değil ana damarlar tıkanmış. Eğer ki ihmal etseydim, doktor diyor ki 'Bu damar o kadar önemli ki hastanenin kapısında olsan dahi, sedyede olsan dahi kurtulma şansın yok' diyor"

        "BÖYLE BİR STRES YAŞAMADIM!"
        Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu hep söylüyorum beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Böyle bir stres yaşadım ve yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum.

        Yirmi gün içinde artık daha dayanamadı ve kalbimin içindeki kılcal damarlar hep zarar görmüş. Ana damar dediğim gibi iflas etmiş. Doktor arkadaşlar diyor ki böyle bir şeyle biz ilk kez karşılaşıyoruz"

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