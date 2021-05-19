"BÖYLE BİR STRES YAŞAMADIM!"

Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu hep söylüyorum beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Böyle bir stres yaşadım ve yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum.