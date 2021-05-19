Fıs Fıs İsmail olarak tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, apar topar kaldırıldığı Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alınmıştı.
Sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü belirten ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.
"DUALARIN FAYDASINI GÖRDÜK"
Ameliyatı hakkında konuşan Süleyman Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Çok teşekkür ediyorum. Duaların faydasını gördük. Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Yani yaklaşık sekiz günde on kilo zayıfladım. Çok ağrı çektim, en az iki ay daha bunun altından toparlanamazsın diyordu doktor arkadaşlar, çünkü ameliyatım çok büyüktü.