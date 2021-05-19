Ankara oyun havalarının unutulmaz ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından sosyal medyada hayranları pek çok paylaşımda bulundu. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...
53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19.05.2021 tarihinde, ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun"
İşte hayatına dair bilgiler;
OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.