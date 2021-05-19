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    • Magazin
    • 19.05.2021 19:34
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    • 19.05.2021 19:34
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    Ankaralı kimdir? Oğuz Yılmaz öldü mü, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

    Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi 'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının vefat haberi hayranlarını kahretti. Ayrıca ünlü sanatçının Instagram sayfasından açıklama yapıldı. Peki, , kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    Oğuz Yılmaz kimdir? İşte hayatı

    Ankara oyun havalarının unutulmaz ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından sosyal medyada hayranları pek çok paylaşımda bulundu. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

    53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "19.05.2021 tarihinde, ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun"

    İşte hayatına dair bilgiler;

    OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

    1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

        1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

        1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

        2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

            2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

            ŞARKILARI

            Gel Yanıma Gel
            Kibar Kız
            Ayaş Yolları
            Dursun
            Tik Tak
            Kaynana
            Tak Zilleri
            Hanımefendi Mi Oldun?
            Arabistan Kızları
            Akşamcı

            Baldız
            Alemci
            Çık Ortaya Gel
            Tırı Vırı
            Sakın
            Gıdı Gıdı Hatçam
            Otuz Beşlik Rakı
            Çok Yalvardım Sana
            Unutma Dostum
            Dilber
            Çekirge
            Yersen
            Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)
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            Haberler Magazin Ankaralı Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz öldü mü, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...