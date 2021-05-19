Oğuz Yılmaz neden öldü, hastalığı neydi? Oğuz Yılmaz kimdir? İşte hayatı ve şarkıları

Oğuz Yılmaz'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ancak ünlü şarkıcının ailesinden ya da yakınlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? İşte Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;