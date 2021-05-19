Çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman bu akşam 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alıyor. İzleyiciler Kuruluş Osman 59. bölüm izle seçeneğini araştırıyor.
İşte ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneği...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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"Bu dökülen kanın hesabı sorulacak"
UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI
Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.
NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR
Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.