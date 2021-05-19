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    • Magazin
    • 19.05.2021 20:32
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    • 19.05.2021 20:35
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    59. bölüm CANLI izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizisi 'da bu akşam büyük bir hesaplaşma yaşanacak. Dizide bu hafta Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülüyor. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenliyor. İşte seçeneği...

    Kuruluş Osman 59. bölüm izle!

    Çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman bu akşam 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alıyor. İzleyiciler Kuruluş Osman 59. bölüm izle seçeneğini araştırıyor.

    İşte ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneği...

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak"

    UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

    Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

    NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

    Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

        OSMAN BEY HESAP SORUYOR

        Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

        MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

        Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak?

        Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?
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