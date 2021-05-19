La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in ünlü dizisi LCDP sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bence La Casa de Papel'in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.