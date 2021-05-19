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    • 19.05.2021 17:29
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    • 19.05.2021 17:29
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    5. sezon çıktı mı? Netflix'in ünlü dizisi LCDP sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

    Netflix'in merakla beklenen dizisi 5. sezon çıktı mı? ne zaman çıkacak? Geçtiğimiz aylarda La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapılmış ve dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Peki ? İşte tüm dünyada merakla takip edilen dizinin son sezonuna dair detaylar...

    takvim.com.tr
    La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in ünlü dizisi LCDP sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

    La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in her yeni sezonuyla olay yaratak, popüler kültürde yakından takip edilen dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Yeni sezonda Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nasıl bitireceği merak ediliyor. Dizinin son sezonu 3 Nisan 2020'de yayımlanmıştı. Peki; La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÇEKİMLERİ BİTTİ

    La Casa De Papel 5. sezon için çekimlerin tamamlandığı duyuruldu. Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor.

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        LA CASA DE PAPEL 5. SEZON İPUÇLARI

        La Casa de Papel'in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

        Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.

        Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bence La Casa de Papel'in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."

        LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

        Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

        Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı.

        2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.
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        Haberler Magazin La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in ünlü dizisi LCDP sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!