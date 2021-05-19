La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in ünlü dizisi LCDP sevenlerini heyecanlandıran paylaşım!

La Casa de Papel 5. sezon çıktı mı? Netflix'in her yeni sezonuyla olay yaratak, popüler kültürde yakından takip edilen dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Yeni sezonda Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nasıl bitireceği merak ediliyor. Dizinin son sezonu 3 Nisan 2020'de yayımlanmıştı. Peki; La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÇEKİMLERİ BİTTİ
La Casa De Papel 5. sezon için çekimlerin tamamlandığı duyuruldu. Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.