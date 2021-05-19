"Hoşça kal koca yürekli karateci!" yorumları Haşmet Façalı'yı canlandıran Turgut Tunçalp'in diziden ayrılmasıyla sosyal medyada dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti. Ancak burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Vedaların yürek dağladığı bölümün ardından EDHO 196. bölüm fragmanında heyecanı zirveye ulaşacak. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

HAŞMET'İN VEDASI

Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.