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    • Magazin
    • 19.05.2021 17:31
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    • 19.05.2021 17:31
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    Hoşça kal koca yürekli karateci! : Matem havası bitti öcünü alıp yargı dağıtacak

    Haşmet ve Didem'in vedasının yürekleri dağladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde gözyaşları sel oldu. İlyas ve Ömür gerginliği yüzünden arada kalan Haşmet, eşi Emine ile konuştuktan sonra yumuşadı. Bu sayede de Hızır Ali ve Didem'in evlenmesine izin verdi. Ancak her şey düğünden sonra yaşanmaya başlandı. Yolda Didem ve Hızır Ali'ye pusu kuran Volkan Hızır Ali ve Didem'i vurdurdu. Hastaneye kaldırılan çiftten acı haber geldi. Hızır, Haşmet'in yanına giderek "Kızımı kaybettik" diyerek herkesi kahredecek haberi paylaştı. Öfkeden ve üzüntüden deliye dönen Haşmet ise soluğu Radoların mekanında aldı. İzleyiciler şimdi yla neler olacağına kilitlendi.

    takvim.com.tr
    EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    "Hoşça kal koca yürekli karateci!" yorumları Haşmet Façalı'yı canlandıran Turgut Tunçalp'in diziden ayrılmasıyla sosyal medyada dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti. Ancak burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Vedaların yürek dağladığı bölümün ardından EDHO 196. bölüm fragmanında heyecanı zirveye ulaşacak. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

    HAŞMET'İN VEDASI

    Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

    DİDEM'DEN KAHREDEN HABER

    Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.

    6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

        KANLI NİKAH!

        İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

        Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

        Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

            Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

            Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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            Haberler Magazin Hoşça kal koca yürekli karateci! EDHO 196. bölüm fragmanı: Matem havası bitti öcünü alıp yargı dağıtacak