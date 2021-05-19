Kimsesiz Yaşar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelirse eğer... 2 sezonluk macerasıyla büyük beğeni toplayan Ramo dizisinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 40. bölümüyle final yapması izleyicilerini isyan ettirdi. Dizinin ani vedasının ardından seyirciler halen şoku atlatamadı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Olgun Şimşek dizide Cihangir karakterine hayat vermiş ve geçtiğimiz aylarda da Ramo'dan ayrılmıştı. O günden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Ali Sürmeli'nin EDHO kadrosuna katılmasının ardından bu istekler daha da arttı. Dizinin sıkı takipçileri Kimsesiz Yaşar ve Doğan Baba'nın yan yana gelsin şeklinde yorumlar yapıyor.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.
Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olması bu istekleri artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.
Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.