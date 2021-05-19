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    • Magazin
    • 19.05.2021 21:13
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    • 19.05.2021 21:14
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    Kuruluş Osman , hain mi? ile Osman Bey'in çocukları kimlerdir?

    Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve Osman Bey, 'den yaptıklarının hesabını soracak. Bilindiği üzere dizide ve Umur Bey karakterleri son döneme damgasını vurdu. yer aldı. Vergi anlaşması sonrası Togay'ın yaptıkları ise şok edecek. Bu doğrultuda tarihi bilgiler araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman , hain mi? Malhun Hatun ile Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Umur Bey kimdir?

    Kuruluş Osman izleyicileri tarihte Umur Bey ve Malhun Hatun'un hayatı hakkındaki bilgileri araştırıyor. Son haftalarda Kuruluş Osman dizisine damgasını vuran karakterlerden birisi de Umur Bey ile Malhun Hatun oldu. Tarihte Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un dizinin hikayesinde yer alması heyecan yarattı. Peki, Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, hain mi? Malhun Hatun ile Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte tarihte yer alan bilgiler...

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

    Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

        KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

        Usta oyuncu Şahin Ergüney, Malhun Hatun'un babası Umur Bey rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür.

        Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

        ŞAHİN ERGÜNEY KİMDİR?

        Şahin Ergüney 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

        BALA HATUN KİMDİR?

        Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

            OSMAN GAZİ'NİN ERKEK ÇOCUKLARI

            Orhan Bey (1281 - 1362)
            Çoban Bey (1283 - 1337)
            Pazarlı Bey (1285 - 1311)
            Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
            Hamid Bey (1288 - 1329)
            Melik Bey (1290 - 1366)
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