Kuruluş Osman izleyicileri tarihte Umur Bey ve Malhun Hatun'un hayatı hakkındaki bilgileri araştırıyor. Son haftalarda Kuruluş Osman dizisine damgasını vuran karakterlerden birisi de Umur Bey ile Malhun Hatun oldu. Tarihte Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un dizinin hikayesinde yer alması heyecan yarattı. Peki, Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, hain mi? Malhun Hatun ile Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte tarihte yer alan bilgiler...
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
İşte hayatına dair bilgiler;
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.