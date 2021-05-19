KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Usta oyuncu Şahin Ergüney, Malhun Hatun'un babası Umur Bey rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür.

Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.