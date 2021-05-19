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    • 20.05.2021 01:41
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    Bir dönem fenomendi! 'nin ''sı Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek hayrete düşürdü

    Bir zamanların fenomen dizisi ’ne '' karakteriyle damga vurmuştu. Usta oyuncu Nihat Nikerel neredeyse her bölüm maden suyu içmesiyle hatırlanıyor. 'Seyfo Dayı' karakteriyle bir dönemin efsaneleri arasına giren ve milyonların sevgisini kazanan Nihat Nikerel hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda vefat 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler merak edilirken memleketi de duyanları şaşkına çevirdi. İşte Kurtlar Vadisi’nin 'Seyfo Dayı'sı Nihat Nikerel hakkındaki o bilgiler...

    Vadi'nin 'Seyfo Dayısı' hakkındaki gerçek şaşırttı

    Bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ne 'Seyfo Dayı' karakteriyle damga vuran Nihat Nikerel hakkındaki o bilgi duyanları şaşkına çevirdi.

    Vadi'nin usta oyuncusu Nihat Nikerel neredeyse her bölüm maden suyu içmesiyle hatırlanıyor.

    'Seyfo Dayı' karakteriyle bir dönemin efsaneleri arasına giren ve milyonların sevgisini kazanan Nihat Nikerel hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü.

    Geçtiğimiz yıllarda vefat 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler merak edilirken memleketi de duyanları şaşkına çevirdi.

    İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı Nihat Nikerel hakkındaki o bilgiler...

    NİHAT NİKEREL KİMDİR?
    Nihat Nikerel, 5 Şubat 1950 tarihinde Çorum'da doğmuştur. Babasının ölümünden sonra gençliğinde İstanbul'a geldi. Meslek lisesinde torna tefsiye bölümünde okudu, ayrıldı.

        Ardından Vefa Lisesi'nde okudu. Birçok işte çalıştıktan sonra 1972-1976 yılları arasında dünya seyahatine çıktı. Türkiye'ye döndükten sonra 1985 yılında senaryolaştırılabilecek öykü yazmaya başlayarak sinemaya adım attı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra kitap yazdı.

        1995-1996 yılları arasında "Süper Baba" adlı dizide (Arap Kadri) karakterini canlandırırken Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç,Sevinç Erbulak, Jülide Kural, Şevval Sam,Bennu Yıldırımlar, İsmet Ay ile birlikte oynadı.

        2003 - 2004 yılları arasında "Kurtlar Vadisi" adlı dizide Necati Şaşmaz,Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Seray Sever, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun, Kenan Çoban,Güven Hokna, Begüm Kütük, Hande Kazanova, İpek Tenolcay, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Vildan Atasever ile beraber rol aldı.

        2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu. Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak İletişim bölümünde ders verdi.

        Birçok film ve TV dizisinde oynayan Nihat Nikerel, Kurtlar Vadisindeki Seyfo Dayı karakteri ile tanındı.

        1998 yılında Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı babacan komiser Cehennem Cevdet karakteri ile gönüllere taht kurdu. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı eski kabadayı Seyfo Dayı karakteri Nikerel'e büyük ün kazandırmıştır.

            Nihat Nikerel'in eşi Şerife Nikerel 2008 yılında vefat etmişti. Kerem, Emrah ve Zeynep adlarında 3 çocuğu vardır.

            2009'DA HAYATINI KAYBETTİ
            2009 yılında "Çıngıraklı Top" adlı sinema filminde İlyas Salman, Tanju Tuncel,Timur Acar, Turgay Tanülkü, Zihni Göktay ile birlikte oynadı.

            Nihat Nikerel, 27 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da Beşiktaş'taki evinde kalp krizi sonucu 59 yaşında ölmüştür.

            Nihat Nikerel, ölmeden önce Kerem Alışık'ın tiyatrosunda 72. Koğuş adlı tiyatro oyununda rol almıştı.
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