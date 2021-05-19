Bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ne 'Seyfo Dayı' karakteriyle damga vuran Nihat Nikerel hakkındaki o bilgi duyanları şaşkına çevirdi.
Vadi'nin usta oyuncusu Nihat Nikerel neredeyse her bölüm maden suyu içmesiyle hatırlanıyor.
'Seyfo Dayı' karakteriyle bir dönemin efsaneleri arasına giren ve milyonların sevgisini kazanan Nihat Nikerel hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü.
Geçtiğimiz yıllarda vefat 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler merak edilirken memleketi de duyanları şaşkına çevirdi.
İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı Nihat Nikerel hakkındaki o bilgiler...
NİHAT NİKEREL KİMDİR?
Nihat Nikerel, 5 Şubat 1950 tarihinde Çorum'da doğmuştur. Babasının ölümünden sonra gençliğinde İstanbul'a geldi. Meslek lisesinde torna tefsiye bölümünde okudu, ayrıldı.