Yine adından söz ettirecek bir bölümle ekranlarda olan Kuruluş Osman'da heyecan zirvedeydi. Osman Bey'in planlarını bozmak üzere harekete geçen herkes tek tek tarumar edildi. Togay tuzağa düşürdüğü Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını kaybetti. Olayı duyan ve derhal Umur Bey obasına gitmeye karar veren Osman Bey, bu sırada Umur Bey'in Kayı Obası'na geldiğini gördü. Bölümün ardından milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 60. bölüm fragmanında neler olacağı şimdi merak konusu oldu.

OSMAN BEY, UMUR BEY'İ TOGAY'IN ELİNDEN KURTARDI

Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı.