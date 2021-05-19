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    • Magazin
    • 20.05.2021 00:15
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    • 20.05.2021 00:15
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    ailesi tarafından katledildi! Babası hakkındaki o gerçek kan dondurdu

    İranlı yönetmen , birlikte yaşadığı anne ve babası tarafından vahşice öldürüldü. Cansız bedeni 3 parçaya ayrılarak çöpe atılan Babek Khorramdin cinayetinin ardından yönetmenin babasıyla ilgili bir geçek ortaya çıktı. Khorramdin’in babasının daha önce de 'ahlaksızlık yaptıkları' gerekçesiyle damadı ile kızını öldürdüğü öğrenildi. İşte detaylar…

    Ünlü yönetmen ailesi tarafından katledildi! Babasının ifadesi kan dondurdu

    Başkent 'da ailesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki yönetmen , aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldü. Ünlü yönetmenin cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi.

    Ülke gündemine oturan cinayetin ardından Babek Khorramdin'in babası Abdullah Khorramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf ederek emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

    PİŞMANLIK DUYMUYOR
    Pişman olmadığını ifade eden Abdullah Khorramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti. Khorramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" şeklinde konuştu.

    Babek Khorramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

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    Dışişleri'nden AP'ye tepki
    Haberler Magazin Babek Khorramdin ailesi tarafından katledildi! Babası hakkındaki o gerçek kan dondurdu