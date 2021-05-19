Başkent Tahran'da ailesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki yönetmen Babek Khorramdin, aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldü. Ünlü yönetmenin cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi.

Ülke gündemine oturan cinayetin ardından Babek Khorramdin'in babası Abdullah Khorramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf ederek emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

PİŞMANLIK DUYMUYOR

Pişman olmadığını ifade eden Abdullah Khorramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti. Khorramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" şeklinde konuştu.

Babek Khorramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.