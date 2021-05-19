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    • Magazin
    • 19.05.2021 22:58
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    • 19.05.2021 23:40
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    Diline pelesenk oluyor! : Çaresizliğini avazı çıktığı kadar haykıracak

    Safiye'nin Naci'nin sağlığı nedeniyle zor durumda olduğu son bölümün ardından 35. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Heyecan dolu sahneleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'ye ne olacağı merak konusu oldu. Bu hafta yayınlanan bölümde Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorguladı. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze geldi. İzleyiciler şimdi Naci'nin durumunun belli olacağı na odaklandı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Adeta heyecanı zirvelere taşıyan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin durumu ve Safiye'nin kahrolması gelecek haftaya damgasını vuran olaylar arasında yer alacak. Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son bölümde Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündeydi. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemekteydi. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktı. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    HASTALIĞININ CİDDİYETİNİ SORGULADI

    Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

    Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

    Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

        Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.

        Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

        Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

            İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.
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