Adeta heyecanı zirvelere taşıyan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin durumu ve Safiye'nin kahrolması gelecek haftaya damgasını vuran olaylar arasında yer alacak. Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son bölümde Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündeydi. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemekteydi. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktı. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

HASTALIĞININ CİDDİYETİNİ SORGULADI

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.