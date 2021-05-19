Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda atv ekranında izleyicinin yoğun ilgisi ile ekran macerasına devam ediyor. Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini mest eden ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak. İzleyiciler şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Son bölümüyle nefes kesen dizinin, 97. bölüm 2. fragmanı ise izleyicinin heyecanı kat kat arttırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 96. bölümde neler yaşandı?
ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.
Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.